Come riuscire (davvero) a trasformare presunti «difetti» in punti di forza (Di lunedì 8 marzo 2021) Qualcosa sta cambiando, per fortuna. Ci troviamo in un momento storico in cui si porta avanti con forza il concetto di inclusione, di bellezza non in una sola sfumatura, ma in 50 anzi 50mila. La body positivity e la skin positivity, che incitano all’accettazione di qualsiasi taglia, forma fisica, statura, colore e tipologia di pelle, imperano sui social. L’imperfezione ti fa bella, insomma. E per imperfezione intendiamo tutto ciò che si trova oltre la demarcazione di una fantomatica sottile linea rossa di perfezione estetica, quella del corpo magro e tonico, meglio se alto, dalla pelle candida e completo di viso dai lineamenti bilanciati, occhi grandi alla Candy Candy, nasino alla Brigitte Bardot, labbra bocciolo. Leggi su vanityfair (Di lunedì 8 marzo 2021) Qualcosa sta cambiando, per fortuna. Ci troviamo in un momento storico in cui si porta avanti con forza il concetto di inclusione, di bellezza non in una sola sfumatura, ma in 50 anzi 50mila. La body positivity e la skin positivity, che incitano all’accettazione di qualsiasi taglia, forma fisica, statura, colore e tipologia di pelle, imperano sui social. L’imperfezione ti fa bella, insomma. E per imperfezione intendiamo tutto ciò che si trova oltre la demarcazione di una fantomatica sottile linea rossa di perfezione estetica, quella del corpo magro e tonico, meglio se alto, dalla pelle candida e completo di viso dai lineamenti bilanciati, occhi grandi alla Candy Candy, nasino alla Brigitte Bardot, labbra bocciolo.

