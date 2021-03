Chiusura scuole: cosa fanno le regioni? Ecco dove si va in Dad (Di lunedì 8 marzo 2021) Chiusura scuole: le regioni vanno in ordine sparso. Tra didattica a distanza e lezioni in presenza, Ecco cosa hanno scelto i singoli territori rispetto alle attività degli istituti scolastici in relazione alla diffusione del contagio. Ultimi sondaggi Tp: la crisi del Pd avvicina il sorpasso di Fratelli d’Italia Chiusura scuole: le regioni vanno in ordine sparso Chiusura scuole: nel nuovo Dpcm, è prevista per ogni ordine e grado nelle zone rosse, in zona arancione e gialla la misura è prevista solo dove l’incidenza dei casi supera i 250 su 100mila abitanti su base settimanale. Per il resto la normativa dispone nelle zone a rischio medio-basso le lezioni in presenza per minimo il 50% e ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 8 marzo 2021): levanno in ordine sparso. Tra didattica a distanza e lezioni in presenza,hanno scelto i singoli territori rispetto alle attività degli istituti scolastici in relazione alla diffusione del contagio. Ultimi sondaggi Tp: la crisi del Pd avvicina il sorpasso di Fratelli d’Italia: levanno in ordine sparso: nel nuovo Dpcm, è prevista per ogni ordine e grado nelle zone rosse, in zona arancione e gialla la misura è prevista solol’incidenza dei casi supera i 250 su 100mila abitanti su base settimanale. Per il resto la normativa dispone nelle zone a rischio medio-basso le lezioni in presenza per minimo il 50% e ...

marcodimaio : Il ritorno a misure più restrittive e chiusura delle scuole pesa sulle famiglie e impone risposte immediate: sosten… - DSantanche : La chiusura delle #scuole decisa in #Lombardia stasera per domattina è inaccettabile. È uno di quegli sfregi a fami… - ricpuglisi : Ho una curiosità: se 'chiusure mirate delle scuole' consistono nella chiusura di TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E… - AlleyOop24 : RT @sole24ore: #Scuola, da oggi 6 milioni di studenti in dad. Cresce il numero di istituti che faranno solo didattica a distanza, il tutto… - Nonha_stata : Non vedo più gente disperata per la chiusura delle scuole, si sarà abituata -