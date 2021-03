Chiara Giordano controcorrente sull' 8 marzo | Mi dà fastidio | le donne non fanno a gara con gli uomini

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 marzo 2021), veterinaria di successo e attrice nei panni della dottoressa Giordy. Raccontaci della serie, com'è andata? E di che cosa parla? È una serie (La dottoressa Giordy) dedicata a tutti gli amanti degli animali. Sono andati in onda già tutti venticinque gli episodi. È andata bene, siamo stati spesso nei contenuti più popolari di TimVision, c'è stato un grande riscontro da parte del pubblico e adesso vedremo se ci sarà una seconda edizione, ve lo svelerò a breve Quale parte ti è piaciuta di più? Io interpretavo me stessa in diversi momenti della giornata. Il momento che mi è piaciuto di più è stato quello dedicato all'adozione dei cani. Mi appassiona capire le persone che si avvicinavano all'idea di inserire un cane all'interno delle loro vite. Talvolta è per riempire vuoti e soprattutto per dare tanto amore. È uno spaccato molto ...