Che clima c'è in Europa? Kerry fa tappa a Londra, Bruxelles e Parigi (Di lunedì 8 marzo 2021) John Kerry è in Europa. Il rappresentante speciale del presidente statunitense Joe Biden per il clima è in queste ore a Londra. Domani sarà a Bruxelles e mercoledì a Parigi. Poi dovrebbe ripartire e fare rientro negli Stati Uniti. Il suo tour si svolge in vista del vertice sul clima convocato dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden dal 22 al 23 aprile e della conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop26), come ha comunicato il dipartimento di Stato in una nota. I FACCIA A FACCIA La novità, visti i tempi, è il formato: faccia a faccia. "Il progresso di cui abbiamo bisogno richiede alcuni incontri chiave di persona per coordinare i nostri sforzi", ha spiegato il dipartimento di Stato rispondendo a una domanda di Axios.com.

