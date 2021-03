Certificazione Unica Inps 2021, quando arriva e chi deve scaricarla (Di lunedì 8 marzo 2021) Entro il 16 marzo 2021 deve essere messo a disposizione il modello di Certificazione Unica da parte dell’Inps, ai fini della presentazione del modello 730/2021. Il modello CU Inps 2021 riguarda tutti i cittadini che hanno percepito dall’Istituto redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di pensione, redditi di lavoro autonomo, redditi di provvigioni e redditi di altra natura. Certificazione Unica Inps 2021 entro il 16 marzo Tutti coloro che hanno percepito redditi dall’Istituto, a diverso titolo, nel corso del 2020 potranno scaricare la Certificazione Unica direttamente online entro la scadenza del 16 marzo. La ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 marzo 2021) Entro il 16 marzoessere messo a disposizione il modello dida parte dell’, ai fini della presentazione del modello 730/. Il modello CUriguarda tutti i cittadini che hanno percepito dall’Istituto redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di pensione, redditi di lavoro autonomo, redditi di provvigioni e redditi di altra natura.entro il 16 marzo Tutti coloro che hanno percepito redditi dall’Istituto, a diverso titolo, nel corso del 2020 potranno scaricare ladirettamente online entro la scadenza del 16 marzo. La ...

