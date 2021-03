Barcellona, ritorna presidente Laporta: come può cambiare il futuro di Messi (Di lunedì 8 marzo 2021) Joan Laporta è ufficialmente il nuovo presidente del Barcellona. Il dirigente ritorna dopo undici anni nel club catalano E’ ufficiale Joan Laporta è di nuovo il presidente del Barcellona dopo undici anni. Durante il suo primo mandato, dal 2003 al 2010, il club catalano ha vinto: quattro campionati spagnoli, due Champions League, tre Supercoppe di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 8 marzo 2021) Joanè ufficialmente il nuovodel. Il dirigentedopo undici anni nel club catalano E’ ufficiale Joanè di nuovo ildeldopo undici anni. Durante il suo primo mandato, dal 2003 al 2010, il club catalano ha vinto: quattro campionati spagnoli, due Champions League, tre Supercoppe di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

AleBaroAB : Joan #Laporta eletto presidente del #Barcellona, ritorna in carica dopo 11 anni! Dal 2003 al 2010 il Barça vinse: 4… - SimiWonderland : RT @vitadaMaestra_: L’ultimo libro di un grande scrittore. Si ritorna a Barcellona , come sempre avvolta nel mistero ?? Buon viaggio a me e… - vitadaMaestra_ : L’ultimo libro di un grande scrittore. Si ritorna a Barcellona , come sempre avvolta nel mistero ?? Buon viaggio a… -