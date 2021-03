Barbara D’Urso omaggia Willie Peyote, il rapper risponde: “Non ha capito la canzone” (Di lunedì 8 marzo 2021) Un incredibile botta e risposta al cantante Willie Peyote e la conduttrice Barbara D’Urso . Tutto nasce dal testo della canzone che il rapper ha portato al Festival di Sanremo 2021. Ecco cosa è successo. Il post di Barbara D’Urso Il cantante Willie Peyote , al suo debutto al Festival di Sanremo 2021 , è classificato sesto. Con il brano Mai dire mai – La locura , il rapper torinese si è aggiudicato il Premio Mia Martini della critica. Il cantante però, si è reso protagonista anche di un siparietto con la conduttrice Mediaset Barbara D’Urso. Nel corso della finale del Festival di Sanremo 2021, D’Urso profilo ha condiviso una stories sul ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Un incredibile botta e risposta al cantantee la conduttrice. Tutto nasce dal testo dellache ilha portato al Festival di Sanremo 2021. Ecco cosa è successo. Il post diIl cantante, al suo debutto al Festival di Sanremo 2021 , è classificato sesto. Con il brano Mai dire mai – La locura , iltorinese si è aggiudicato il Premio Mia Martini della critica. Il cantante però, si è reso protagonista anche di un siparietto con la conduttrice Mediaset. Nel corso della finale del Festival di Sanremo 2021,profilo ha condiviso una stories sul ...

