Areté | l' auto si conferma il veicolo preferito anche dai giovani per gli spostamenti quotidiani

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Labitalia) - L'siildaiper gli. Le nuove generazioni guidano oggi vetture diesel o a benzina, ma sognano una vettura elettrificata, possibilmente con un costo inferiore a 20mila euro. Il passaggio in concessionaria viene ancora considerato uno step necessario per testare la vettura e solo successivamente procedere all'acquisto. Sila propensione per le formule di sharing e di noleggio a lungo termine che consentono di liberarsi dalle complicazioni della proprietà e di risparmiare risorse. Sono queste le principali evidenze che emergono dalla nuova instant survey 'Millennials e zoomer quale è il loro rapporto con l'e la ...