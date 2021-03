Andrea Cerioli pronto a tornare in tv | dove rivedremo l’ex tronista

(Di lunedì 8 marzo 2021) Non solo L’Isola dei Famosi:starebbe per sbarcare anche in un altro programma tv, eccolo. Tra i naufraghi della prossima edizione de L’Isola dei Famosi ci sarebbe anche lui, ma a quanto pareprestoin tv anche in un altro programma. Dopo essere sparito dal L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

IsaeChia : #UominieDonne, #AndreaCerioli e #AriannaCirroncione protagonisti di un programma cult di #Mtv? L’indiscrezione - GiuseppeporroIt : Andrea Cerioli protagonista di nuovo programma di MTV con la sua fidanzata Arianna: ecco di cosa si tratta… - StraNotizie : Andrea Cerioli: oltre L’Isola dei Famosi anche un programma di MTV con la fidanzata Arianna Cirrincione… - BITCHYFit : Andrea Cerioli: oltre L’Isola dei Famosi anche un programma di MTV con la fidanzata Arianna Cirrincione - gemdechavez : RT @pazzeska4: non so perché ma vorrei portare alla vittoria andrea cerioli all’isola -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Cerioli

L'improvviso ritiro di Carolina Stramare ha permesso addi entrare a far parte del cast della nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Il bel bolognese si prepara a volare in Honduras prima del debutto ufficiale del programma, ma Canale5 non ...è sparito da tempo dalla televisione (dopo aver fatto incetta di programmi, da Uomini e Donne a Temptation Island ), ma nel corso delle prossime settimane tornerà in pompa magna in tv ...Non solo L'Isola dei Famosi: l'ex tronista Andrea Cerioli starebbe per sbarcare anche in un altro programma tv, ecco dove lo rivedremo.Andrea Cerioli torna sul piccolo schermo, entrando a far parte del cast ufficiale della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Il reality show ambientato in Honduras torna in prima serata su Can ...