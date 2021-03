AMD Radeon RX 6700 XT: prezzo e data di uscita della GPU gaming (Di lunedì 8 marzo 2021) AMD ha ufficialmente rivelato il prezzo e la data di rilascio della sua nuova GPU da gioco, l’AMD Radeon RX 6700 XT. Abbiamo anche dato un’occhiata alle specifiche della scheda grafica e, ragazzi, è in concorrenza con alcune delle schede Nvidia più popolari in circolazione. Con il recente aumento esponenziale dei prezzi delle GPU dovuto al mining di criptovalute, sembra che finalmente stia tornando indietro e lentamente tornando ai livelli normali, AMD Radeon RX 6700 XT ha un prezzo molto conveniente per gli appassionati di PC, i giocatori e i minatori di criptovalute allo stesso modo. Anche il rapporto costo / prestazioni è molto ragionevole e sembra che sarai in grado di mettere le mani su una di queste schede grafiche ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 8 marzo 2021) AMD ha ufficialmente rivelato ile ladi rilasciosua nuova GPU da gioco, l’AMDRXXT. Abbiamo anche dato un’occhiata alle specifichescheda grafica e, ragazzi, è in concorrenza con alcune delle schede Nvidia più popolari in circolazione. Con il recente aumento esponenziale dei prezzi delle GPU dovuto al mining di criptovalute, sembra che finalmente stia tornando indietro e lentamente tornando ai livelli normali, AMDRXXT ha unmolto conveniente per gli appassionati di PC, i giocatori e i minatori di criptovalute allo stesso modo. Anche il rapporto costo / prestazioni è molto ragionevole e sembra che sarai in grado di mettere le mani su una di queste schede grafiche ...

