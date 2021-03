Amadeus: “Ibra è stata una rivelazione: può fare l’attore, ha i tempi giusti” (Di lunedì 8 marzo 2021) Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Amadeus è tornato a parlare della partecipazione di Zlatan Ibrahimovic a Sanremo: “Averlo con noi -riporta TMW- era una scelta che sembrava una follia, ma lui ha colto subito la sfida, è stato intelligente, fantastico e soprattutto ha fatto squadra“. Sull’episodio dell’arrivo obbligato in moto: “Era già saltata Naomi Campbell, Simona Ventura è stata costretta a rinunciare. Mi sono detto ‘succedono tutte a me?’ Ma non avevo calcolato chi è Ibra: un supereroe. Ringrazio il motociclista che lo ha accompagnato, è stato fondamentale. Ringrazio anche il il Milan e i tifosi, in tanti erano a Sanremo“. Infine il conduttore non esclude in futuro un impegno a tempo pieno dell’attaccante del Milan nel mondo dello spettacolo: “Ibra può fare ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 8 marzo 2021) Intervistato da La Gazzetta dello Sport,è tornato a parlare della partecipazione di Zlatanhimovic a Sanremo: “Averlo con noi -riporta TMW- era una scelta che sembrava una follia, ma lui ha colto subito la sfida, è stato intelligente, fantastico e soprattutto ha fatto squadra“. Sull’episodio dell’arrivo obbligato in moto: “Era già saltata Naomi Campbell, Simona Ventura ècostretta a rinunciare. Mi sono detto ‘succedono tutte a me?’ Ma non avevo calcolato chi è: un supereroe. Ringrazio il motociclista che lo ha accompagnato, è stato fondamentale. Ringrazio anche il il Milan e i tifosi, in tanti erano a Sanremo“. Infine il conduttore non esclude in futuro un impegno a tempo pieno dell’attaccante del Milan nel mondo dello spettacolo: “può...

