Vince il sì al referendum: la Svizzera vieta il burqa nei luoghi pubblici (Di domenica 7 marzo 2021) Con il 51,2% di voti favorevoli, passa in Svizzera, l'iniziativa anti burqa lanciata dal Comitato di Egerkingen che riunisce politici di destra e attivisti conservatori. La proposta che è stata ... Leggi su globalist (Di domenica 7 marzo 2021) Con il 51,2% di voti favorevoli, passa in, l'iniziativa antilanciata dal Comitato di Egerkingen che riunisce politici di destra e attivisti conservatori. La proposta che è stata ...

