Stato e Chiesa | un’unione di intenti “globalista”?

Roma, 7 mar – In Italia, nel periodo post-Unitario, i rapporti tra Stato e Chiesa hanno assunto vari aspetti, sia di conflitto che di interessi convergenti. Negli anni sessanta del secolo scorso si è avuta una svolta decisiva. Prima con il Concilio Vaticano II, poi con il movimento studentesco. Già allora si ipotizzava una reciproca influenza tra la società civile e una parte del clero che voleva "aprirsi" al mondo. Con l'avvento del ventunesimo secolo cambiano gli scenari politici ed economici e si assiste ad un deciso inizio della secolarizzazione, laica e religiosa. L'uomo entra in una nuova dimensione antropologica, essendo sempre più soggetto alla globalizzazione economica che trasforma le relazioni sociali ed intacca i valori fondanti della dimensione terrena e di quella spirituale. Le istituzioni civili e religiose non sanno dare una risposta ai ...

