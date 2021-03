Sanremo 2021 | vincono i Måneskin

(Di domenica 7 marzo 2021) È dal 2016 che un gruppo non vinceva il Festival di Sanremo ma i Måneskin, capaci di ribaltare il risultato delle prime quattro serate, ce l’hanno fatta: sono loro, infatti, a stringere tra le mani il premio più ambito consegnato direttamente dalle mani di Amadeus e di Fiorello, profondamente grati (e quasi increduli) di fronte al verdetto, frutto della somma dei voti del pubblico, della giuria Demoscopica, di quella della Sala Stampa e di quella dei componenti dell’Orchestra. Alla loro prima volta all’Ariston, forti di un brano, Zitti e buoni, considerato da loro stessi come un manifesto di una generazione che fatica a farsi largo in un mondo sopraffatto dagli adulti e incapace di ascoltare, e da una gamma di look capace di stregare e di sedurre, incluso l’ultimo vedo-non-vedo, Damiano David (cantante), Victoria De Angelis (bassista), Thomas Raggi (chitarrista) ed Ethan Torchio (batterista) si portano a casa l’edizione più difficile della storia del Festival, la prima senza il pubblico e funestata dall’ombra del Covid-19 che ha influito sui dati d’ascolto e sulla percezione generale del pubblico.

trash_italiano : #Sanremo2021, da stasera i fiori verranno dati anche agli uomini - MetaErmal : Grazie che onore!! - repubblica : Ermal Meta, il favorito: 'Mi sento fortunato. E anche responsabile' di Ernesto Assante - seekerofdreams_ : RT @daunasolaparte: Sanremo 2017: terzo posto Sanremo 2018: primo posto Sanremo 2021: terzo posto Tre festival e in tutti e tre è arrivat… - alefromearth : Robbati ingiustamente a XFactor -> VINCITORI DEL FESTIVAL DI SANREMO 2021 P A Z Z E S C H I -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2021

Agenzia ANSA

Fratelli coltelli, questone ha rovinati più del petrolio, direbbe Vasco. E non è ancora finita l'edizioneche, nell'enclave di Rai 1 è già tempo di concistoro: via al toto - conduttore. ...... ed in tal senso, in caso di votazioni anomale attraverso il televoto il Codacons avvierà le dovute azioni legale per annullare la classifica finale di'.Hanno vinto la 71esima edizione del Festival della Canzone Italiana i Maneskin con “Zitti e buoni”. Secondi Fedez e Michielin con ...E allora così sia. A stasera!'. «Sono arrivato nella città dei fiori senza particolari aspettative, ma voi mi avete fatto pensare che sia lecito sognare. A quest'ultimi riserva un messaggio nella sua ...