Parigi-Nizza 2021, prima tappa oggi in tv: orario e diretta streaming (Di domenica 7 marzo 2021) Prende il via oggi la Parigi-Nizza 2021, edizione numero 79 della "Corsa del Sole" che si apre quest'anno con la prima tappa di 166 chilometri con partenza e arrivo a Saint-Cry-l'Ecole. Una frazione non troppo impegnativa, con un percorso non troppo selettivo ma comunque insidioso soprattutto nel finale. C'è quindi lo spazio per qualche attaccante, o quantomeno per evitare una vera e propria volata a gruppo compatto. Parigi-Nizza 2021: IL CALENDARIO LA PRESENTAZIONE DEL PERCORSO ORARI E TV – La prima tappa scatterà alle ore 13:00, mentre l'arrivo dei primi corridori è stato programmato tra le 16:45 e le 17:10. La corsa sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport dalle 15:10, con la ...

