Ospedali al collasso in tutta Italia. In nove regioni le terapie intensive sono oltre la soglia critica (Di domenica 7 marzo 2021) Domani, 8 marzo, entrerà in vigore il nuovo Dpcm, ma presto potrebbero arrivare ulteriori modifiche alle restrizioni per limitare il contagio da Coronavirus se la curva dei contagi continuerà a peggiorare. Il governo si è dato sette giorni mentre il Cts ha già inviato le sue raccomandazioni. Tra gli scenari possibili c’è quello di un lockdown totale di tre settimane per tutto il Paese. Una ipotesi che fa capire quanto la situazione sia grave, soprattutto negli Ospedali. Ieri, l’allarme lanciato da Giovanni Lombardi, sindaco-rianimatore del Cotugno di Napoli dopo un turno di 12 ore in pronto soccorso «L’assistenza sanitaria non è più garantita». In Piemonte, invece, sono state sospese tutte le visite non urgenti e «a breve pronto soccorso ed Ospedali saranno nuovamente al collasso», ha fatto sapere in un comunicato ... Leggi su open.online (Di domenica 7 marzo 2021) Domani, 8 marzo, entrerà in vigore il nuovo Dpcm, ma presto potrebbero arrivare ulteriori modifiche alle restrizioni per limitare il contagio da Coronavirus se la curva dei contagi continuerà a peggiorare. Il governo si è dato sette giorni mentre il Cts ha già inviato le sue raccomandazioni. Tra gli scenari possibili c’è quello di un lockdown totale di tre settimane per tutto il Paese. Una ipotesi che fa capire quanto la situazione sia grave, soprattutto negli. Ieri, l’allarme lanciato da Giovanni Lombardi, sindaco-rianimatore del Cotugno di Napoli dopo un turno di 12 ore in pronto soccorso «L’assistenza sanitaria non è più garantita». In Piemonte, invece,state sospese tutte le visite non urgenti e «a breve pronto soccorso edsaranno nuovamente al», ha fatto sapere in un comunicato ...

