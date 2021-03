Napoli - Bologna 1 - 0 | la diretta | gol di Insigne | ma gli ospiti sono in partita

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliBologna ?? - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Napoli-Bologna 1-0 in diretta su - sscnapoli : ?? | #NapoliBologna sarà diretta dall’arbitro Chiffi di Padova ?? - ftg_soccer : GOAL! Napoli in Italy Serie A Napoli 3-1 Bologna GOAL! Consultants Moravia in Costa Rica Liga de Ascenso Consultants Moravia 1-0 Aserrí - napolipiucom : Diretta Live, Napoli- Bologna: 3-1 Insigne #bologna #live #napoli #serieA #tuttonapoli -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Bologna

2 - 0 LIVE 8' Insigne, 65' Osimhen(4 - 2 - 3 - 1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam (22' Hysaj); Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens (...Segui il match in tempo reale: dopo aver buttato via la vittoria con il Sassuolo, gli azzurri sono obbligati a vincere per restare aggrappati al treno ...Prosegue la Serie A con gli incontri della ventiseiesima. Come di consueto Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini delle partite in programma, fornendo anche ...73' Gol Bologna: perde palla Demme, ruba palla Palacio, cross per Skov Olsen e piatto per Soriano che accorcia le distanze 68' Contropiede Napoli, Insigne ...