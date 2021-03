Milan, Ibrahimovic: “Sanremo esperienza bellissima. Rinnovo? Dipende da Maldini. Scudetto, tutto è possibile” (Di domenica 7 marzo 2021) Il Festival è stata una bellissima esperienza. Non sapevo cosa aspettarmi, ma mi sono divertito. Io amo cantare, mi piace Fra Martino. La canto in svedeseProtagonista sul palco del "Teatro Ariston" al Festival di Sanremo 2021, l’attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic, oggi ospite negli studi Rai nel corso del format televisivo "Che tempo che fa", condotto da Fabio Fazio, ha raccontato l'esperienza sanremese parlando anche del suo presente con la maglia del Milan, proiettandosi anche al futuro in rossonero. Di seguito le parole del centravanti svedese.VIDEO Festival di Sanremo 2021, sul palco dell’Ariston è show Ibrahimovic-Mihajlovi?: le immaginiIL RUOLO AL Milan - "Per i miei compagni sono Zlatan, ho tante ... Leggi su mediagol (Di domenica 7 marzo 2021) Il Festival è stata una. Non sapevo cosa aspettarmi, ma mi sono divertito. Io amo cantare, mi piace Fra Martino. La canto in svedeseProtagonista sul palco del "Teatro Ariston" al Festival di2021, l’attaccante del, Zlatan, oggi ospite negli studi Rai nel corso del format televisivo "Che tempo che fa", condotto da Fabio Fazio, ha raccontato l'sanremese parlando anche del suo presente con la maglia del, proiettandosi anche al futuro in rossonero. Di seguito le parole del centravanti svedese.VIDEO Festival di2021, sul palco dell’Ariston è show-Mihajlovi?: le immaginiIL RUOLO AL- "Per i miei compagni sono Zlatan, ho tante ...

