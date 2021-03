LIVE Sci di fondo, 50 km Mondiali in DIRETTA: l’armata norvegese prova a respingere l’assalto di Bolshunov (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.53: Non ci sono azzurri al via come in tutte le gare di questa seconda settimana dei Mondiali. Tutti gli atleti italiani sono a casa a causa di un focolaio di Covid che ha colpito il gruppo squadra 12.50: Potrebbe diventare un fattore (come lo è stato finora) il meteo in questa 50 km. La temperatura è sopra lo 0 e all’orizzonte ci sono nuvole minacciose. Dovesse iniziare a piovere potrebbero esserci tanti problemi con i materiali 12.48: L’unica sorpresa potrebbe farla il finlandese Niskanen, campione olimpico in carica della specialità. 12.45: I norvegesi schierano uno squadrone con i “soliti noti”, a partire da Klaebo che va a caccia del quarto titolo, ma attenzione anche a Holund (unico atleta in attività ad avere già vinto una 50 km iridata), Krueger, Iversen e Golberg. 12.43: C’è un ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.53: Non ci sono azzurri al via come in tutte le gare di questa seconda settimana dei. Tutti gli atleti italiani sono a casa a causa di un focolaio di Covid che ha colpito il gruppo squadra 12.50: Potrebbe diventare un fattore (come lo è stato finora) il meteo in questa 50 km. La temperatura è sopra lo 0 e all’orizzonte ci sono nuvole minacciose. Dovesse iniziare a piovere potrebbero esserci tanti problemi con i materiali 12.48: L’unica sorpresa potrebbe farla il finlandese Niskanen, campione olimpico in carica della specialità. 12.45: I norvegesi schierano uno squadrone con i “soliti noti”, a partire da Klaebo che va a caccia del quarto titolo, ma attenzione anche a Holund (unico atleta in attività ad avere già vinto una 50 km iridata), Krueger, Iversen e Golberg. 12.43: C’è un ...

