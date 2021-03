LIVE Sci di fondo, 50 km Mondiali in DIRETTA: i Norvegesi in testa al gruppo dopo 15 km (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.40: Cresce lentamente il ritmo in testa al gruppo. Al km 15.4 Niskanen, Schumacher, Bolshunov, Iversen, Gaillard, Hyvarinen, Golberg, Klaebo 13.37: Al km 14.2 Chervotkin transita per primo poi Krueger, Holund, Bolshunov, Klaebo, Golberg, Gaillard, Niskanen 13.33: Al km 12.5 Iversen davanti, a 3? Bolshunov, Golberg, Niskanen, Klaebo, Gaillard, Parisse, Holund, Belov, Poromaa. Tutti i favoriti nelle prime posizioni 13.32: Iversen prende il comando delle operazioni 13.28: Al km 10.3 Golberg è in testa, secondo posto per Iversen, poi Niskanen, Chervotkin, Holund, Poromaa, Gaillard, Parisse. Si vedono i Norvegesi davanti dopo il primo quinto di gara 13.27: Prima piccola accelerazione per Golberg 13.25: Si alza il ritmo con ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.40: Cresce lentamente il ritmo inal. Al km 15.4 Niskanen, Schumacher, Bolshunov, Iversen, Gaillard, Hyvarinen, Golberg, Klaebo 13.37: Al km 14.2 Chervotkin transita per primo poi Krueger, Holund, Bolshunov, Klaebo, Golberg, Gaillard, Niskanen 13.33: Al km 12.5 Iversen davanti, a 3? Bolshunov, Golberg, Niskanen, Klaebo, Gaillard, Parisse, Holund, Belov, Poromaa. Tutti i favoriti nelle prime posizioni 13.32: Iversen prende il comando delle operazioni 13.28: Al km 10.3 Golberg è in, secondo posto per Iversen, poi Niskanen, Chervotkin, Holund, Poromaa, Gaillard, Parisse. Si vedono idavantiil primo quinto di gara 13.27: Prima piccola accelerazione per Golberg 13.25: Si alza il ritmo con ...

