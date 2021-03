LIVE Atletica, Europei 2021 in DIRETTA: Tamberi, voglia di vincere. 4×400 azzurre da medaglia (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sessione mattutina dell’ultima giornata degli Europei indoor di Atletica leggera. Ci aspetta un programma denso di appuntamenti, che prima della pausa vedrà disputarsi ben due finali: salto triplo e salto in alto maschile. Il programma e gli azzurri in gara sabato 7 marzo Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei Indoor 2021 di Atletica leggera. A Torun (Polonia) va in scena l’ultima giornata di gare e l’Italia si gioca carte importantissime, si sogna in grande e si punta alle medaglie senza mezzi termini. Dopo l’oro di Marcell Jacobs sui 60 metri nella serata di ieri, si vuole ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella sessione mattutina dell’ultima giornata degliindoor dileggera. Ci aspetta un programma denso di appuntamenti, che prima della pausa vedrà disputarsi ben due finali: salto triplo e salto in alto maschile. Il programma e gli azzurri in gara sabato 7 marzo Buongiorno e benvenuti alladegliIndoordileggera. A Torun (Polonia) va in scena l’ultima giornata di gare e l’Italia si gioca carte importantissime, si sogna in grande e si punta alle medaglie senza mezzi termini. Dopo l’oro di Marcell Jacobs sui 60 metri nella serata di ieri, si vuole ...

