La Conmebol rinvia le gare di qualificazione sudamericane (Di domenica 7 marzo 2021) La Conmebol( il massimo organismo calcistico sudamericano corrispondente all’ Uefa) in accordo con la Fifa, ha rinviato a data da destinarsi le prossime gare di qualificazione sudamericane ai Mondiali del Qatar 2022 previste per fine marzo. Quando verranno recuperate le gare di qualificazione? Spetterà alla Fifa adesso riprogrammare il calendario in collaborazione con la Conmebol e le federazioni asociate. Una La decisione di annullare le gare di fine mese è dovuta all’evolversi della pandemia di Covid-19 che non consente ai club europei di fornire i propri giocatori alle Nazionali. In un primo momento si era pensato di far svolgere gli incontri regolarmente solo con i giocatori locali, ovvero quelli tesserati per i club ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 7 marzo 2021) La( il massimo organismo calcistico sudamericano corrispondente all’ Uefa) in accordo con la Fifa, hato a data da destinarsi le prossimediai Mondiali del Qatar 2022 previste per fine marzo. Quando verranno recuperate ledi? Spetterà alla Fifa adesso riprogrammare il calendario in collaborazione con lae le federazioni asociate. Una La decisione di annullare ledi fine mese è dovuta all’evolversi della pandemia di Covid-19 che non consente ai club europei di fornire i propri giocatori alle Nazionali. In un primo momento si era pensato di far svolgere gli incontri regolarmente solo con i giocatori locali, ovvero quelli tesserati per i club ...

Advertising

Gazzetta_it : Qualificazioni #Qatar2022 La #Conmebol rinvia le gare di marzo: ecco perché - infoitsport : Ospina non andrà in Nazionale. La Conmebol rinvia tutto per il Covid - cicciopuz : RT @marcomaioli1: la CONMEBOL rinvia le partite di qualificazione di marzo - infoitsport : Qatar '22, la Conmebol rinvia le partite di marzo: i sudamericani rimarranno in Italia - infoitsport : Qualificazioni Mondiali Qatar 2022: la Conmebol rinvia le partite di marzo -