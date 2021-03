La Caritas Ambrosiana lancia 'Non è amore', un sito per chiedere aiuto (Di domenica 7 marzo 2021) AGI - I conflitti di coppia, i rancori e le gelosie durante il lockdown, che teneva tutti chiusi tra le quattro mura domestiche, sono esplosi nel peggiore dei modi. Ne sono una prova i dati Istat che mostrano un aumento del 73 per cento delle chiamate al numero verde antiviolenza, nel marzo scorso rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tuttavia a queste telefonate non ha fatto seguito, in generale, una successiva richiesta di aiuto. Al contrario si è assistito a un calo. Ma non è una contraddizione. La spiegazione sta nel fatto che il confinamento nelle nostre abitazioni ha reso più difficile per le vittime di maltrattamento venire allo scoperto. Un sito internet per avere informazioni e attivare i soccorsi Ecco perché Caritas Ambrosiana ha deciso di lanciare il nuovo sito “Non è amore” ... Leggi su agi (Di domenica 7 marzo 2021) AGI - I conflitti di coppia, i rancori e le gelosie durante il lockdown, che teneva tutti chiusi tra le quattro mura domestiche, sono esplosi nel peggiore dei modi. Ne sono una prova i dati Istat che mostrano un aumento del 73 per cento delle chiamate al numero verde antiviolenza, nel marzo scorso rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tuttavia a queste telefonate non ha fatto seguito, in generale, una successiva richiesta di aiuto. Al contrario si è assistito a un calo. Ma non è una contraddizione. La spiegazione sta nel fatto che il confinamento nelle nostre abitazioni ha reso più difficile per le vittime di maltrattamento venire allo scoperto. Uninternet per avere informazioni e attivare i soccorsi Ecco perchéAmbrosiana ha deciso di lanciare il nuovo“Non è” ...

Advertising

sulsitodisimone : La Caritas Ambrosiana lancia 'Non è amore', un sito per chiedere aiuto - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: La Caritas Ambrosiana lancia 'Non è amore', un sito per chiedere aiuto - mirnoja : RT @Agenzia_Italia: La Caritas Ambrosiana lancia 'Non è amore', un sito per chiedere aiuto - Agenzia_Italia : La Caritas Ambrosiana lancia 'Non è amore', un sito per chiedere aiuto - rep_milano : 8 marzo, la Caritas Ambrosiana lancia sito per aiutare le donne maltrattate a chiedere aiuto -

Ultime Notizie dalla rete : Caritas Ambrosiana lancia La Caritas Ambrosiana lancia 'Non è amore', un sito per chiedere aiuto La Caritas Ambrosiana lancia 'Non è amore', un sito per chiedere ...

Violenze sulle donne: "Non è amore. E la via d'uscita c'è" E non è un buon segnale": a dirlo è suor Claudia Biondi, responsabile dell'area "Maltrattamento donne" di Caritas Ambrosiana, che proprio in occasione dell'8 marzo lancia un nuovo servizio. Un sito ...

La'Non è amore', un sito per chiedere ...E non è un buon segnale": a dirlo è suor Claudia Biondi, responsabile dell'area "Maltrattamento donne" di, che proprio in occasione dell'8 marzoun nuovo servizio. Un sito ...