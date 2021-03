Juventus, seduta di scarico alla Continassa: cosa filtra su De Ligt (Di domenica 7 marzo 2021) Juventus – La Juventus dopo la bella vittoria di ieri contro la Lazio, vuole e deve ribaltare gli ottavi di Champions. Martedì alle 21.00 andrà in scena Juventus-Porto, partita da dentro o fuori. Si riparte col 2-1 dell’andata a favore dei portoghesi, ma i bianconeri hanno tutte le carte in regola per poter superare gli ottavi di Champions. Juventus, le ultimissime dalla Continassa Intanto oggi alla Continassa i bianconeri si sono allenati, ecco un estratto del report apparso su Juventus.com: “I bianconeri sono dunque scesi in campo in mattinata alla Continassa: scarico come sempre per chi ha giocato ieri, lavoro sul possesso palla per il resto del gruppo. Domani la ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 7 marzo 2021)– Ladopo la bella vittoria di ieri contro la Lazio, vuole e deve ribaltare gli ottavi di Champions. Martedì alle 21.00 andrà in scena-Porto, partita da dentro o fuori. Si riparte col 2-1 dell’andata a favore dei portoghesi, ma i bianconeri hanno tutte le carte in regola per poter superare gli ottavi di Champions., le ultimissime dIntanto oggii bianconeri si sono allenati, ecco un estratto del report apparso su.com: “I bianconeri sono dunque scesi in campo in mattinatacome sempre per chi ha giocato ieri, lavoro sul possesso pper il resto del gruppo. Domani la ...

romeoagresti : #Juventus: seduta mattutina con scarico per chi ha giocato ieri, lavoro sul possesso palla per il resto del gruppo.… - romeoagresti : #Juventus: oggi #Morata è tornato ad allenarsi con una seduta personalizzata. Convocazione nel mirino per la sfida… - PavelDiallo : RT @romeoagresti: #Juventus: seduta mattutina con scarico per chi ha giocato ieri, lavoro sul possesso palla per il resto del gruppo. Da va… - asti_gioachino : RT @romeoagresti: #Juventus: seduta mattutina con scarico per chi ha giocato ieri, lavoro sul possesso palla per il resto del gruppo. Da va… - Michele16519651 : RT @romeoagresti: #Juventus: seduta mattutina con scarico per chi ha giocato ieri, lavoro sul possesso palla per il resto del gruppo. Da va… -