Advertising

LaStampa : John Elkann e il secolo dell’Avvocato: “Non avrebbe temuto il virus e sarebbe orgoglioso di Draghi” - sportli26181512 : John Elkann sulla Ferrari: 'Sono ottimista, abbiamo due piloti giovani': John Elkann sulla Ferrari: 'Sono ottimista… - BFedalma : - Gazzetta_it : John Elkann sulla #Ferrari: “Sono ottimista, abbiamo 2 piloti giovani' #F1 - PlanetR7_ : John Elkann: 'Mio nonno non avrebbe avuto paura del Covid' -

Ultime Notizie dalla rete : John Elkann

A dirlo, a La Stampa , è il presidente di Stellantis e Ferrari,, riferendosi all'Avvocato Gianni Agnelli, che il 12 marzo avrebbe compiuto 100 anni e confidando nelle due guide 2021 della ...Gianni Agnelli avrebbe sicuramente apprezzato la fusione tra la Fiat Chrysler, PSA e la conseguente nascita del gruppo Stellantis : ne è convinto il nipote, presidente del colosso automotive nato da poche settimane. In una lunga intervista concessa a La Stampa in vista del centenario della nascita dell'Avvocato, il 12 marzo,ha ...(Adnkronos) "Sono convinto che non avrebbe avuto paura del Covid". Così il presidente di Stellantis, John Elkann, in un'intervista alla Stampa parla del nonno, l'avvocato Gianni ...John Elkann, presidente di Exor, e cugino di Andrea Agnelli, ha parlato anche di Juventus in un'intervista concessa a "La Stampa" per i 100 anni dalla nascita del nonno, Gianni ...