Incubo Ghoulam | si teme ancora per il crociato

Leggi su serieanews

(Di lunedì 8 marzo 2021) Brutte notizie per il Napoli di Rino Gattuso ed in particolare per Faouzi. Uscito durante la partita col Bologna, per l’algerino siun infortunio al. Non c’è pace in casa Napoli, ma soprattutto non c’è pace per Faouzi. Il giocatore algerino è uscito dal campo nei primi minuti della sfida contro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.