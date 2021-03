Il cashback è ottimo contro l’evasione fiscale, peccato se ne parli solo per abolirlo (Di domenica 7 marzo 2021) di Claudia Di Maio Ogni volta che guardo IOApp sul cellulare, penso a come il governo Conte 2 stesse affrontando il problema dell’evasione fiscale – circa 200 miliardi di euro annui e cioè il 12% del Pil italiano – con un approccio diverso, più sentito e tangibile dai cittadini. Viviamo in una realtà dove la “piccola evasione”, che poi tanto piccola non è visto che si tratta di circa 10 miliardi l’anno, è sotto ai nostri occhi costantemente; in quella del Sud – dove vivo – giornalmente ogni cittadino vede scontrini non erogati o riportanti importi inferiori, sente domandarsi “vuole la fattura?”, o ancora “con fattura 120 euro, senza fattura 100”… per non parlare dei piccoli market che ancora elargiscono il resto a suon di chewing gum. Il cashback è un ottimi stratagemma atto a spronarci all’utilizzo della moneta elettronica, generando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021) di Claudia Di Maio Ogni volta che guardo IOApp sul cellulare, penso a come il governo Conte 2 stesse affrontando il problema del– circa 200 miliardi di euro annui e cioè il 12% del Pil italiano – con un approccio diverso, più sentito e tangibile dai cittadini. Viviamo in una realtà dove la “piccola evasione”, che poi tanto piccola non è visto che si tratta di circa 10 miliardi l’anno, è sotto ai nostri occhi costantemente; in quella del Sud – dove vivo – giornalmente ogni cittadino vede scontrini non erogati o riportanti importi inferiori, sente domandarsi “vuole la fattura?”, o ancora “con fattura 120 euro, senza fattura 100”… per non parlare dei piccoli market che ancora elargiscono il resto a suon di chewing gum. Ilè un ottimi stratagemma atto a spronarci all’utilizzo della moneta elettronica, generando ...

Rinnovato per un anno il 'cashback di vicinato' Dopo il successo della prima edizione, il Comune di Malalbergo ha riproposto il progetto "Io compro sotto casa", con cui sono stati stanziati 30mila euro a favore di famiglie e aziende del territorio.

