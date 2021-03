Gf Vip: Guenda Goria rivelazione sorprendente (Di domenica 7 marzo 2021) Guenda Goria recentemente ha sconvolto i suoi fan rivelando di essere affetta dall’ endometriosi. L’ex gieffina ha rivelato di voler condividere la sua esperienza con tutti per cercare di informare più persone possibili su questo disturbo e sottolineare l’importanza della prevenzione. Guenda Goria dopo essere stata eliminata dal reality condotto da Alfonso Signorini ha costantemente seguito la trasmissione facendo il tifo per sua madre Maria Teresa Ruta. La giovane Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 7 marzo 2021)recentemente ha sconvolto i suoi fan rivelando di essere affetta dall’ endometriosi. L’ex gieffina ha rivelato di voler condividere la sua esperienza con tutti per cercare di informare più persone possibili su questo disturbo e sottolineare l’importanza della prevenzione.dopo essere stata eliminata dal reality condotto da Alfonso Signorini ha costantemente seguito la trasmissione facendo il tifo per sua madre Maria Teresa Ruta. La giovane Articolo completo: dal blog SoloDonna

