Decreto Sostegno, 1 miliardo per il reddito di cittadinanza. Ristori calcolati sulle annualità (Di domenica 7 marzo 2021) Un miliardo nel Decreto Sostegno per il reddito di cittadinanza. Prevista anche la proroga di quello di emergenza. ROMA – Un miliardo nel Decreto Sostegno per il reddito di cittadinanza. Il premier Draghi non dovrebbe, al momento, modificare la misura voluta dal M5s e sarà rinforzata con un fondo da 1 miliardo per consentire alle famiglie di poter contare su questo aiuto. Inoltre, come riportato da La Repubblica, dovrebbe essere anche prorogato il reddito di emergenza. Nei prossimi giorni sarà comunicata la validità del provvedimento. Ristori L’altro capitolo importante sarà quello dei Ristori. In un primo momento si era parlato di ... Leggi su newsmondo (Di domenica 7 marzo 2021) Unnelper ildi. Prevista anche la proroga di quello di emergenza. ROMA – Unnelper ildi. Il premier Draghi non dovrebbe, al momento, modificare la misura voluta dal M5s e sarà rinforzata con un fondo da 1per consentire alle famiglie di poter contare su questo aiuto. Inoltre, come riportato da La Repubblica, dovrebbe essere anche prorogato ildi emergenza. Nei prossimi giorni sarà comunicata la validità del provvedimento.L’altro capitolo importante sarà quello dei. In un primo momento si era parlato di ...

Advertising

LegaSalvini : ???? ++ FONTI MISE, DECRETO SOSTEGNO SI BASERÀ SU INTERA ANNUALITÀ. FALSE LE VOCI CHE PARLANO DI SINGOLE MENSILITÀ ++… - Agenzia_Ansa : Il decreto sostegno prevederà interventi calibrati sui danni economici effettivamente subiti, prendendo a riferimen… - LegaSalvini : ??IMPORTANTE ?? GIUSTO PER SMENTIRE CHI ABBAIA ALLA LUNA CON FANTASIOSE INTERPRETAZIONI Mise (fonti) decreto soste… - Veraelena5 : RT @ALFO100897: Il 'banchiere venuto dal...Nord' si sta dimostrando, forse, anche peggio di 'Giuseppi'! In questo caso due sono le cose: o… - Maria33759436 : Nel decreto Sostegno, secondo quanto si apprende, verrà rifinanziato per 1 miliardo di euro il Reddito di cittadina… -