Dai computer quantistici all’editing genetico: le supertecnologie che cambieranno tutto (Di domenica 7 marzo 2021) Le restrizioni dovute alla pandemia Covid – che hanno radicalmente cambiato il nostro modo di vivere, lavorare e rapportarci con le altre persone – hanno inevitabilmente spalancato le porte all’accelerazione di supertecnologie dai più considerate «nuove», ma che in realtà erano in studio già da tempo e che improvvisamente potrebbero diventare di uso comune molto prima di quanto si fosse ipotizzato. Anche in quest’ottica devono essere lette le linee-guida per i finanziamenti come il Recovery Fund, che prevedono di destinare una grossa fetta alla cosiddetta «digitalizzazione». In un mondo in cui i rapporti fisici diventano sempre più difficili, il digitale non può che prendere il sopravvento, con tutte le sue implicazioni sociali, politiche, antropologiche ed economiche. Del famigerato 5G si è già parlato a lungo, sia su queste pagine che in articoli sulla nostra testata ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 7 marzo 2021) Le restrizioni dovute alla pandemia Covid – che hanno radicalmente cambiato il nostro modo di vivere, lavorare e rapportarci con le altre persone – hanno inevitabilmente spalancato le porte all’accelerazione didai più considerate «nuove», ma che in realtà erano in studio già da tempo e che improvvisamente potrebbero diventare di uso comune molto prima di quanto si fosse ipotizzato. Anche in quest’ottica devono essere lette le linee-guida per i finanziamenti come il Recovery Fund, che prevedono di destinare una grossa fetta alla cosiddetta «digitalizzazione». In un mondo in cui i rapporti fisici diventano sempre più difficili, il digitale non può che prendere il sopravvento, con tutte le sue implicazioni sociali, politiche, antropologiche ed economiche. Del famigerato 5G si è già parlato a lungo, sia su queste pagine che in articoli sulla nostra testata ...

Advertising

bvnedictsart : non lamentatevi di chiara ferragni che si spacca il culo per far votare fedez se fino a lunedì dai vostri computer… - gettasofia : RT @matteo_1093: @lucabattanta Dipende dall’attività che uno svolge e dai costi che deve sostenere. Nel mio caso sono relativamente bassi e… - lucabattanta : RT @matteo_1093: @lucabattanta Dipende dall’attività che uno svolge e dai costi che deve sostenere. Nel mio caso sono relativamente bassi e… - matteo_1093 : @lucabattanta Dipende dall’attività che uno svolge e dai costi che deve sostenere. Nel mio caso sono relativamente… - blackeyes972 : Come rimuovere definitivamente Flash Player Adobe nelle ultime settimane ha promosso una campagna con la quale chie… -