Coronavirus a Fiumicino | 12 nuovi casi e 213 positivi | i dati di oggi 7 marzo

(Di domenica 7 marzo 2021) “Secondo il report della Asl RM3 di, il totale delle persone positive in città è pari a 213, qualche unità in meno di ieri”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “Inelle ultime 24 ore sono 12, mentre sono 15 le persone guarite – prosegue il sindaco -. Stabili l’età media (42 anni) e il rapporto con la popolazione complessiva (0.26)”. “Tra le località stabile la percentuale di Isola Sacra e, che insieme arrivano al 61% del totale – aggiunge ancora Montino -, ma sale in modo preoccupante quella di Maccarese che tocca il 10%. Lo ripeto per l’ennesima volta: non vanifichiamo gli sforzi fatti fino a questo momento, anche se siamo tutti stanchi e non vediamo l’ora di tornare alla nostra vita fatta di socialità, di viaggi, di scuole senza limitazioni, di lavoro in presenza. Rispettiamo ...