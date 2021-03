Catania – Nuovo Risveglio dell’Etna: boati, lava e pioggia di cenere e lapilli (Video e Foto) (Di domenica 7 marzo 2021) L’Etna non accenna a darsi pace, e da stanotte si sta esibendo in una nuova eruzione. Il vulcano si è svegliato nella notte, quando l’attività stromboliana si è incrementata soprattutto a partire dalle 3:30 del mattino, localizzata ancora una volta nel cratere di Sud-Est. L’Etna ha emesso ancora una volta fontane di lava e forti boati, spingendo in cielo una nube Leggi su periodicodaily (Di domenica 7 marzo 2021) L’Etna non accenna a darsi pace, e da stanotte si sta esibendo in una nuova eruzione. Il vulcano si è svegliato nella notte, quando l’attività stromboliana si è incrementata soprattutto a partire dalle 3:30 del mattino, localizzata ancora una volta nel cratere di Sud-Est. L’Etna ha emesso ancora una volta fontane die forti, spingendo in cielo una nube

Advertising

UglCatania : Librizzi nuovo prefetto di Catania - UglCatania : Nuo­vo pre­fet­to di Ca­ta­nia, il mes­sag­gio del­la Ugl et­nea: “Scel­ta di alto pro­fi­lo. Au­spi­chia­mo il pro… - UglCatania : Catania | Nuovo Prefetto di Catania, Ugl etnea: “Scelta di alto profilo” - UglCatania : Nuovo prefetto di Catania, il messaggio della Ugl etnea: “Scelta di alto profilo. Auspichiamo il prosieguo di una s… - Pajero28calent1 : RT @santamaria_real: Oh my good! ?? Another new guy. HOT AND STUNNING ?? Meet Salvatore from Catania watch him in action -