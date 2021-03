Carlo Bonomi, Confindustria: «Ora misure per assumere, il premier Draghi ci convochi subito. Blocco dei licenziamenti poco utile» (Di lunedì 8 marzo 2021) «Basta perdere altro tempo sul lavoro. Basta con le proroghe, i rinvii, i tentennamenti, perché con 5,6 milioni di persone in povertà assoluta, un milione in più in un... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 8 marzo 2021) «Basta perdere altro tempo sul lavoro. Basta con le proroghe, i rinvii, i tentennamenti, perché con 5,6 milioni di persone in povertà assoluta, un milione in più in un...

Advertising

vincentibus : RT @confundustria: Busta sospetta al nostro Presidentissimo Carlo Bonomi . All' interno gli artificeri hanno trovato un contratto a tempo… - LimontaFederico : RT @confundustria: Busta sospetta al nostro Presidentissimo Carlo Bonomi . All' interno gli artificeri hanno trovato un contratto a tempo… - Lucia07129120 : RT @confundustria: Busta sospetta al nostro Presidentissimo Carlo Bonomi . All' interno gli artificeri hanno trovato un contratto a tempo… - paoloparenti9 : RT @confundustria: Busta sospetta al nostro Presidentissimo Carlo Bonomi . All' interno gli artificeri hanno trovato un contratto a tempo… - tatsanti : @CarloBonomi_ @repubblica @Maumol Buongiorno gentile Carlo Bonomi, è possibile contattarla in privato per un'interv… -