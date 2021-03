Verissimo, Pierpaolo Pretelli e la dichiarazione a Giulia Salemi: «Dovevo fare il Gf nel suo anno, era destino» (Di sabato 6 marzo 2021) Pierpaolo Pretelli, secondo all'ultima edizione del Grande Fratello Vip, si racconta a Verissimo e svela un retroscena: «Dovevo fare il Gf nell?anno di Giulia Salemi». Il... Leggi su leggo (Di sabato 6 marzo 2021), secondo all'ultima edizione del Grande Fratello Vip, si racconta ae svela un retroscena: «il Gf nell?di». Il...

Advertising

MediasetPlay : La Casa di #GFVIP gli ha regalato un grande amore, ma ha fatto conoscere a tutti anche il suo lato più dolce... que… - P1Bliss : RT @GiuliaSalemi93: “Fiera di Perpi come padre e uomo” #pierpaolo #verissimo #prelemi - LeoneMartina127 : RT @GiuliaSalemi93: Il famosissimo “latte ai gomiti” check ?? #pierpaolo #prelemi #verissimo - Michela40464796 : RT @Vale12008189: #pierpaolo e Giulia a verissimo sesta parte?? “Il gioco è terminato adesso si parla di vita reale... Per me la casa fini… - elenagsss : RT @cambiospessoo: Praticamente Stefani4 aveva scritto sotto la foto di Giulia e Pierpaolo che la cena ci sarebbe stata,è andata a Verissim… -