Trento-Olimpia Milano oggi | orario | tv | programma | streaming Serie A basket

(Di domenica 7 marzo 2021) In mezzo a due settimane dal sapore decisivo per le rispettive squadre in Europa, Aquilasi sfidano a metà pomeriggio nel 17° turno diA 2020-2021.vive in un paradosso: otto sconfitte consecutive in campionato, ma vicina a conquistare i quarti di finale in EuroCup, un traguardo che riporterebbe la Dolomiti Energia ad altezze superate solo in quel 2016 dove arrivò la semifinale. L’AX Armani Exchange arriva invece dal difficile doppio turno Fenerbahce-Zalgiris, con sconfitta nel match casalingo e vittoria in quello esterno. E’ il primo scontro inA tra Ettore Messina e Lele Molin, due uomini legati da una storia professionale profonda: per anni il secondo è stato assistente allenatore del primo. Il match tra Aquila ...

In mezzo a due settimane dal sapore decisivo per le rispettive squadre in Europa, Aquila Basket Trento e Olimpia Milano si sfidano a metà pomeriggio nel 17° turno di Serie A 2020-2021. Trento vive in ...L'Aquila attraverso un periodo di risultati storti, ma in settimana ha colto una grande vittoria interna sul Partizan Belgrado in Eurocup. E' una sfida, quella di Trento, che in anni recenti ha deciso ...