TIME 2.0, alla ricerca del tempo sospeso per il primo TEDx dell'Università Cattolica (Di sabato 6 marzo 2021) Il primo TEDx dell'Università Cattolica si terrà completamente in formato digitale.L'appuntamento è per domenica 7 marzo dalle ore 11.00 alle ore 19.30 con lapossibilità di seguire online, attraverso la piattaforma Airmeet, l'evento realizzatocon la collaborazione del Centro di produzione mulTIMEdiale dell'UniversitàCattolica e in media partnership con Il Sole 24 Ore.A organizzarlo in maniera autonoma, creativa e intraprendente un team di 27giovani tra laureati e studenti di diverse facoltà dell'Ateneo che, coordinati daMatteo Bonadies e Matteo Scalabrini, neolaureati in Innovation & TechnologyManagement, hanno individuato il tema della conferenza e i relatori che sialterneranno sul palco."TIME 2.0" è il titolo dell'iniziativa, così spiegato ...

