Sanremo 2021 | la diretta della finale | Fiorello | “Io e il ministro Franceschini abbiamo una chat” Poi dà il “suo” numero | “Massì | chi se ne f***e” – FOTO e VIDEO

(Di sabato 6 marzo 2021) È tutto pronto per il grandi un’edizione particolarmente difficile del Festival di. Anche l’ultimo appuntamento inizia con un imprevisto: una ballerina del corpo di balloRai è risultata positiva al tampone antigenico, così anche le sue colleghe sono state messe in isolamento. Assente anche Simona Ventura: anche lei avrebbe dovuto affiancare Amadeus, anche lei è risultata positiva al Covid. In compenso, è lunga la lista degli ospiti. Ci saranno Serena Rossi, Ornella Vanoni (con Gabbani), Umberto Tozzi, Riccardo Fogli, Michele Zarrillo, Paolo Vallesi, Dardust, Tecla Insolia, gli Urban Theory, Alberto Tomba e Federica Pellegrini. La co-conduttriceserata sarà Giovanna Botteri. Stasera sarà il pubblico da casa a poter cambiare le sorticlassifica attraverso il televoto. ...

Advertising

repubblica : Ermal Meta, il favorito: 'Mi sento fortunato. E anche responsabile' di Ernesto Assante - trash_italiano : #Sanremo2021, da stasera i fiori verranno dati anche agli uomini - MetaErmal : Grazie che onore!! - qn_lanazione : Sanremo 2021, è l'ora della finale: le nuove pagelle di @manzottimichele - Dan_Emme : RT @stanzaselvaggia: Il disastroso Sanremo di Barbara Palombelli nel festival dei maschi, che chiama le donne per auto-assolversi. Ne ho sc… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2021

Pochi minuti fa, la vincitrice di Amici si è esibita per l'ultima volta sul palco dell'Ariston, stasera infatti si scoprirà il vincitore di. Per la quinta serata, Gaia ha scelto un look ...Tanto attese e tanto temute. Parliamo delle pagelle della serata finale di. Croce e delizia dei cantanti e degli ospiti del Teatro Ariston , i voti e giudizi tornano in quest'ultima puntata della kermesse canora ligure. Nessuno, quest'oggi, scappera al giudizio ...La demoscopica non l’ha premiata, è solo ventesima nella classifica generale con il brano Voce, ma la giovanissima Madame va dritta per la sua strada e ha già conquistato il suo pubblico.Apre la serata la Banda della Marina con l'Inno. Lo showman cita Dante e fa un lapsus. Tra gli ospiti Alberto Tomba, Federica Pellegrini, la Vanoni con Gabbani, Tozzi ...