Sanremo 2021 | Botteri | “Emozione Festival quasi peggio delle bombe”

Giovanna Botteri, protagonista della serata finale del Festival di Sanremo 2021 al fianco di Amadeus. "Sono iper emozionata, preoccupata, tesissima e stanotte non ho chiuso occhio. Mi hanno detto 'ma come, le bombe'… l'emozione di Sanremo è quasi peggio delle bombe", afferma la giornalista, raccontando in conferenza stampa le emozioni per essere la protagonista femminile che affiancherà Amadeus nella conduzione della kermesse. "Il mantra di questo Festival non è dimenticare ma accarezzare le ferite. Io dovrei ricordare quelle ferite, ricordare quello che è successo e che sta succedendo, ma in qualche modo ricordare anche come si può vivere, come si deve vivere anche con questa ...

