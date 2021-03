Roma, assembramenti nelle zone della movida. La polizia interviene per disperdere la folla: multe e piazze chiuse (Di sabato 6 marzo 2021) Arriva il weekend e a Roma la polizia deve intervenire in diverse zone di ritrovo per disperdere numerosi assembramenti che si sono formati in serata. Con la pandemia che sta di nuovo prendendo campo in tutto il Paese, il Lazio è una delle poche regioni rimaste in zona gialla e così, nonostante l’invito a rispettare sempre le distanze di sicurezza e indossare le mascherine, centinaia di persone hanno deciso di riunirsi nelle aree più frequentate nelle nottate Romane come Ponte Milvio, San Lorenzo e Trastevere. In alcune piazze le forze dell’ordine hanno dovuto ricorrere a provvedimenti di chiusure temporanee per far defluire le persone. In zona Appio Tuscolano sono numerose le sanzioni comminate per assembramenti e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) Arriva il weekend e aladeve intervenire in diversedi ritrovo pernumerosiche si sono formati in serata. Con la pandemia che sta di nuovo prendendo campo in tutto il Paese, il Lazio è una delle poche regioni rimaste in zona gialla e così, nonostante l’invito a rispettare sempre le distanze di sicurezza e indossare le mascherine, centinaia di persone hanno deciso di riunirsiaree più frequentatenottatene come Ponte Milvio, San Lorenzo e Trastevere. In alcunele forze dell’ordine hanno dovuto ricorrere a provvedimenti di chiusure temporanee per far defluire le persone. In zona Appio Tuscolano sono numerose le sanzioni comminate pere ...

