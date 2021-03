Quando Venditti trasformò una tragedia generazionale in una canzone di successo

Leggi su linkiesta

(Di sabato 6 marzo 2021) Questo album è una fotografia, poetica e drammatica insieme, dei giovani italiani, giusto al centro degli anni 70. Antonello, che ha una maturità espressiva notevole per i suoi 25 anni, ha una capacità istintiva di portare in primo piano le contraddizioni che vive, che vivevamo in quegli anni euforici e impiombati allo stesso tempo. E di raccontarle con grande carica emotiva. Cosa c’era nell’aria allora chi c’era lo sa: compagni e fasci, democristiani e comunisti, machismo e femminismo, bancarottieri e coscienza civile, canne ed eroina, musica pop e musica d’avanguardia, le classifiche commerciali e i Festival di Lotta Continua. Lo Stato e le BR. Era un’epoca di scontri ideologici e materiali, una sorta di perenne laboratorio antropologico, che suona come (ed era) un gran casino. Un crocevia pazzesco di emozioni, ideali, azioni e reazioni, un caos che ha ...