Nuovo Dpcm, la circolare del Viminale: “Più controlli su movida e uscite dalle zone rosse” (Di sabato 6 marzo 2021) Nella nuova circolare del Viminale, inviata in seguito all’entrata in vigore del Nuovo Dcpm, si prevedono maggiori controlli nelle zone della movida nei giorni festivi e prefestivi “anche a seguito di recenti episodi di assembramento verificatisi in alcuni grandi capoluoghi nell’imminenza del ‘passaggiò a una zona caratterizzata da misure più restrittive”. Saranno predisposti “servizi di controllo mirati” in collaborazione con le polizie locali “nelle zone urbane usualmente interessate dal fenomeno della movida, sia in circostanze analoghe a quelle surricordate come anche nei giorni festivi e prefestivi”. “Particolare attenzione andrà riservata alle aree territoriali interessate da provvedimenti più restrittivi, adottati dalle autorità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) Nella nuovadel, inviata in seguito all’entrata in vigore delDcpm, si prevedono maggiorinelledellanei giorni festivi e prefestivi “anche a seguito di recenti episodi di assembramento verificatisi in alcuni grandi capoluoghi nell’imminenza del ‘passaggiò a una zona caratterizzata da misure più restrittive”. Saranno predisposti “servizi di controllo mirati” in collaborazione con le polizie locali “nelleurbane usualmente interessate dal fenomeno della, sia in circostanze analoghe a quelle surricordate come anche nei giorni festivi e prefestivi”. “Particolare attenzione andrà riservata alle aree territoriali interessate da provvedimenti più restrittivi, adottatiautorità ...

