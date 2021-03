NASCAR Truck Series | John Hunter Nemechek si impone a Las Vegas

(Di sabato 6 marzo 2021)vince a Lasil terzo atto della. Il #4 del Kyle Busch Motorsport siper l’ottava volta in carriera nella categoria, la prima nel catino che sorge nello Stato del Nevada. Dopo aver sfiorato il successo a Daytona, l’alfiere di Toyota ha controllato gran parte dell’evento dopo una bella battaglia con Austin Hill (Hattori) e con il compagno Kyle Busch #54. Il primo evento del week-end al LasMotor Speedway si è inaugurato con l’ottimo spunto di Sheldon Creed (GMS Racing #2). Il campione in carica di casa Chevrolet ha preso dai primi metri le redini della corsa ed ha cercato di imporre immediatamente il proprio passo davanti a...

