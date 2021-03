Meghan Markle accusata di bullismo | «la regina Elisabetta chiede un’azione urgente»

(Di sabato 6 marzo 2021) Tuoni e fulmini sopra casa Windsor. La tempesta scatenata dall’articolo del Times – in cui Meghan Markle viene accusata di bullismo da alcuni dipendenti reali – non accenna a diminuire di intensità. Anzi, ha generato una poderosa escalation emotiva tale per cui la regina Elisabetta, stando alle indiscrezioni del Mirror, sarebbe già intervenuta in prima persona allertando i suoi più stretti collaboratori.

Adriana Marmiroli per 'la Stampa'incinta principe harry La famiglia reale inglese è una fonte di intrattenimento planetario, che se non ci fosse bisognerebbe inventarla. Mentre Harry eannunciano dichiarazioni ...a Oprah Winfrey, 'Ora sono libera di parlare' Oprah Winfrey ha rilasciato una nuova clip sull'intervista con Harry eprevista nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 marzo ...Stando a Meghan Markle, la salute del Duca di Edimburgo sarebbe stata strumentalizzata perché vorrebbero tenerle la bocca chiusa, questo almeno è quanto riporta il Daily Mail. editato in: da. Piccoli ...Non si placa la tempesta scatenata dall’articolo del Times in cui alcuni dipendenti reali hanno rivelato presunti comportamenti prepotenti della duchessa. In sua difesa si sono schierate le amiche, ma ...