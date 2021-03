LIVE Sci di fondo, 30 km donne Mondiali in DIRETTA: si parte! (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:41 Ancora procede con costante alta velocità Johaug, Andersson e Weng sono le più vicine al ritmo della dominatrice degli ultimi anni. 12:38 Per il momento di nuovo situazione compatta nel gruppo di testa, che si è già notevolmente sfilacciato. Johaug non ha comunque intenzione di mantenere a lungo questo stato delle cose. 12:36 Il gruppo riesce in qualche modo a riprendere il quartetto di testa, ma si capisce da subito che non sarà una gara controllata. 12:35 Johaug, Andersson, Karlsson, Heidi Weng: sono queste quattro quelle che hanno già preso il largo, e sono anche le duellanti per le medaglie previste fin dalla vigilia! 12:34 Nemmeno quattro minuti e prova già a prendere qualche metro Johaug, subito il tentativo di far gara da sola della norvegese! 12:32 Subito Johaug si mette in testa per fare il ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:41 Ancora procede con costante alta velocità Johaug, Andersson e Weng sono le più vicine al ritmo della dominatrice degli ultimi anni. 12:38 Per il momento di nuovo situazione compatta nel gruppo di testa, che si è già notevolmente sfilacciato. Johaug non ha comunque intenzione di mantenere a lungo questo stato delle cose. 12:36 Il gruppo riesce in qualche modo a riprendere il quartetto di testa, ma si capisce da subito che non sarà una gara controllata. 12:35 Johaug, Andersson, Karlsson, Heidi Weng: sono queste quattro quelle che hanno già preso il largo, e sono anche le duellanti per le medaglie previste fin dalla vigilia! 12:34 Nemmeno quattro minuti e prova già a prendere qualche metro Johaug, subito il tentativo di far gara da sola della norvegese! 12:32 Subito Johaug si mette in testa per fare il ...

