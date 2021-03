LIVE Sci alpino, Slalom Jasna in DIRETTA: Bucik al comando su una ottima Peterlini, ora le prime 10! (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.00 L’austriaca Franziska Gritsch combina un errore dietro l’altro e accumula un secondo di ritardo già a metà discesa. Finisce solamente 13a a 1.47. Pessima prova! Entriamo nella top10! 12.59 La slovena Ana Bucik, 12a dopo la prima manche con 49 centesimi su Peterlini, scatta al meglio e vola a 61 centesimi di margine in vetta. Continua in spinta e aumenta ancora fino a 81, quindi qualche errore le costa mezzo secondo. Sul traguardo arriva con il miglior tempo in 1:47.35 con 25 centesimi su Peterlini! 12.58 La tedesca Hilzinger è ottima in avvio, quindi sul muro rimane solo 16 centesimi su Peterlini. Al terzo intermedio crolla a 45, quindi non va oltre la 10a posizione a 1.08. Che crollo! Peterlini prima con ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.00 L’austriaca Franziska Gritsch combina un errore dietro l’altro e accumula un secondo di ritardo già a metà discesa. Finisce solamente 13a a 1.47. Pessima prova! Entriamo nella top10! 12.59 La slovena Ana, 12a dopo la prima manche con 49 centesimi su, scatta al meglio e vola a 61 centesimi di margine in vetta. Continua in spinta e aumenta ancora fino a 81, quindi qualche errore le costa mezzo secondo. Sul traguardo arriva con il miglior tempo in 1:47.35 con 25 centesimi su! 12.58 La tedesca Hilzinger èin avvio, quindi sul muro rimane solo 16 centesimi su. Al terzo intermedio crolla a 45, quindi non va oltre la 10a posizione a 1.08. Che crollo!prima con ...

