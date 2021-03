Il volto di Ugo Russo anche a Roma | “Stop alle polemiche Tirate fuori la verità”

(Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – La vicenda di Ugo, il 15enne napoletano ucciso da un carabiniere durante un tentativo di rapina nella notte tra il 29 febbraio e il 1 marzo 2020, arriva. Nella Capitale, infatti, è partita una mobilitazione in difesa del giovane con manifesti di sostegno comparsi sui muri nei pressi della stazione diTermini, e soprattutto si sono mobilitati diversi quartieri popolari stimolati dai gruppi dei centri socialini per fare luce su una vicenda che, a distanza di un anno, non è stata ancora chiarita del tutto. La foto di uno dei manifesti è stata pubblicata sulla pagina Facebook del comitato di quartiere “Quarticciolo Ribelle”, che scrive: “e giustizia per Ugo, aun murales ...

Advertising

vergagela : Il tuo volto è il sole in estate I tuoi occhi sono stelle luccicanti I tuoi sorrisi sono un arcobaleno quotidiano L… -

Ultime Notizie dalla rete : volto Ugo

Il Mattino

... dove incontra fotografi comeMulas, Mario Dondero, Alfa Castaldi, ma anche artisti Lucio ... cortile interno I Curtesy of Fondazione Biscozzi Rimbaud Pensata come un centro delle artia ...... anche a Roma è partita una mobilitazione in difesa di. Manifesti in sostegno del giovane sono ...è stata organizzata l'affissione di manifesti in giro per la capitale di poster con ildi . '...«Sangue, murales e altarini»: è il titolo dedicato da uno dei principali quotidiani spagnoli, El Pais, sul caso degli omaggi sorti nelle vie di Napoli per personaggi della ...Stop per la Ada Negri di via Zucchi e la materna di Paparotti di via Ugo Pellis. La preside: scelta inevitabile, lunedì si riparte. Genitori avvisati su whatsapp ...