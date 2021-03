Il sindaco - rianimatore di Caserta: 'Assistenza non più garantita, urge lockdown' (Di sabato 6 marzo 2021) Il suo post su è diretto, fulmineo, e fa intravedere tutta la difficoltà di queste ore in . Siamo a , in provincia di (territorio in cui il sta picchiando durissimo), e il Giovanni Lombardi scrive ... Leggi su leggo (Di sabato 6 marzo 2021) Il suo post su è diretto, fulmineo, e fa intravedere tutta la difficoltà di queste ore in . Siamo a , in provincia di (territorio in cui il sta picchiando durissimo), e il Giovanni Lombardi scrive ...

Advertising

TgLa7 : #Campania: sindaco-rianimatore, assistenza non più garantita #Lombardi, medico del Cotugno, 'centrale operativa non trova posti' - marcoluci1 : RT @MediasetTgcom24: Campania, sindaco-rianimatore: 'Al momento assistenza non più garantita in Regione' #covid - MediasetTgcom24 : Campania, sindaco-rianimatore: 'Al momento assistenza non più garantita in Regione' #covid - AlexTheMod : RT @Monicanpl: Medico Rianimatore, sindaco di Calci Risorta (CE) #COVID #lockdown Intanto in Lombardia siamo bravi siamo arancione raffor… - Lady_ofShalott_ : RT @Monicanpl: Medico Rianimatore, sindaco di Calci Risorta (CE) #COVID #lockdown Intanto in Lombardia siamo bravi siamo arancione raffor… -