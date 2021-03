Ibrahimovic, da Sanremo alla Nazionale: tornerà a giocare con la Svezia per le gare di qualificazione al Mondiale (Di sabato 6 marzo 2021) Verrebbe da dire "Clamoroso dalla Svezia", ma in realtà per quello che abbiamo visto fargli in questa stagione non c'è poi così tanta sorpresa. Zlatan Ibrahimovic sarebbe pronto a tornare a vestire la maglia della sua Nazionale. Lo ha riportato FotbollDirekt spiegando che l'attaccante del Milan farà parte della squadra guidata da Janne Andersson per le prossime tre gare di marzo.Secondo quanto si apprende, dopo la settimana di Sanremo, Ibra sarà protagonista anche sul terreno di gioco non solo per il Milan. Infatti, l'attaccante potrebbe giocare il prossimo 25 marzo contro la Georgia, il 28 contro il Kosovo - entrambe gare valide per la qualificazione ai Mondiali - e infine anche per l'amichevole contro l'Estonia del 31. Zlatan aveva ... Leggi su itasportpress (Di sabato 6 marzo 2021) Verrebbe da dire "Clamoroso d", ma in realtà per quello che abbiamo visto fargli in questa stagione non c'è poi così tanta sorpresa. Zlatansarebbe pronto a tornare a vestire la maglia della sua. Lo ha riportato FotbollDirekt spiegando che l'attaccante del Milan farà parte della squadra guidata da Janne Andersson per le prossime tredi marzo.Secondo quanto si apprende, dopo la settimana di, Ibra sarà protagonista anche sul terreno di gioco non solo per il Milan. Infatti, l'attaccante potrebbeil prossimo 25 marzo contro la Georgia, il 28 contro il Kosovo - entrambevalide per laai Mondiali - e infine anche per l'amichevole contro l'Estonia del 31. Zlatan aveva ...

