Giusto sostenere Conte finché era possibile. Non c'erano alternative. Ricci: "Nel partito scontro surreale. Chi ci guarda da fuori non capisce"

Zingaretti non torna indietro, ieri la presidente del Pd Valentina Cuppi – alla quale a questo punto spetta la gestione ordinaria fino all'Assemblea nazionale del 13 e 14 marzo – ha ricevuto la lettera formale di dimissioni da segretario nazionale del partito, nonostante la moral suasion da parte di militanti e dirigenti dem sia stata corposa e trasversale alle "correnti": da Orlando a Franceschini, e persino da chi come il primo cittadino di Firenze Nardella o il capogruppo al Senato Marcucci non ha certo risparmiato critiche (per usare un eufemismo) alla sua linea politica è un coro di "Nicola ripensaci". Fra questi, in prima linea, il sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci Pd Matteo Ricci. "Io mi auguro in un ripensamento da qui a domenica ma tempo che sia una decisione definitiva. La preoccupazione è da parte di tutti, a rischio adesso c'è il ..."

