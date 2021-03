GF VIP, Alfonso Signorini rivela chi voleva vincesse al posto di Zorzi (Di sabato 6 marzo 2021) Sono passati già alcuni giorni dall'ultima puntata del Grande Fratello Vip, eppure questa fortunata edizione continua a far parlare di sé. A cinque giorni dal grande trionfo di Tommaso Zorzi, il conduttore Alfonso Signorini si è lasciato scappare qualche considerazione (secondo alcuni «di troppo») su chi avrebbe voluto come vincitore di questa quinta edizione del reality. Alfonso Signorini rivela chi era il suo favorito per la vittoria finale Il padrone di casa ha infatti rivelato che il giovane blogger non era il suo preferito per la vittoria finale. Nel corso di una diretta su Instagram, organizzata dal direttore di Chi con le ex gieffine Matilde Brandi e Cecilia Capriotti, Signorini non ha fatto mistero delle sue preferenze rispondendo a chi lo ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 6 marzo 2021) Sono passati già alcuni giorni dall'ultima puntata del Grande Fratello Vip, eppure questa fortunata edizione continua a far parlare di sé. A cinque giorni dal grande trionfo di Tommaso, il conduttoresi è lasciato scappare qualche considerazione (secondo alcuni «di troppo») su chi avrebbe voluto come vincitore di questa quinta edizione del reality.chi era il suo favorito per la vittoria finale Il padrone di casa ha infattito che il giovane blogger non era il suo preferito per la vittoria finale. Nel corso di una diretta su Instagram, organizzata dal direttore di Chi con le ex gieffine Matilde Brandi e Cecilia Capriotti,non ha fatto mistero delle sue preferenze rispondendo a chi lo ...

Advertising

peppe844 : #gfivip #tzvip Gf Vip 5, Alfonso Signorini rivela chi avrebbe voluto come vincitore (e genera il caos nel web) - Novella_2000 : Alfonso Signorini rivela chi voleva come vincitore del GF Vip 5 (ed è un nome che non ci aspettavamo) - infoitcultura : Alfonso Signorini dopo il GF Vip: “Chi avrei voluto che vincesse?”, la rivelazione a sorpresa - GiuseppeporroIt : 'Sapete chi avrei voluto come vincitore del Grande Fratello Vip?', Alfonso Signorini vuota il sacco: ecco l'inaspet… - blogtivvu : Alfonso Signorini regala uno scoop e svela il “suo” vincitore al #GFVip (e non è Tommaso Zorzi) – VIDEO -